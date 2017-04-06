新手媽媽抱嬰跳樓 兒死母遭殺人罪起訴
從中國大陸嫁來台灣的30歲周姓女子，因6個月大兒子身體狀況不佳多次看病，她照顧得身心俱疲，又與丈夫趙男爆發口角爭執雙方吵著要離婚，她抱嬰自32樓頂樓一躍而下，導致兒子傷重死亡，台中地檢署6日以殺人罪將她起訴。
周女在105年5月間生下男嬰，丈夫趙男留大陸工作，周女獨自在台照顧6個月的兒子，但兒子身體狀況不佳、常常帶到醫院看診，導致周女壓力很大，趙男去年底返台，多次與周女發生口角衝突，兩人吵著要離婚。
周女一時想不開，抱著嬰兒從住處大樓34樓頂樓一躍而下，墜落在32樓的露臺，母子兩人均送醫救治，男嬰頭部外傷不治，周女則被救回。
台中地檢署將周女以殺人罪嫌起訴，檢察官以周女產後獨力照顧身體狀況不佳的兒子，身心壓力甚大，因一時衝動抱兒跳樓，事後，後悔不已，且丈夫又求情輕判，請求法院審酌量處適當刑度。
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