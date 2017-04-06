快速道路藏陷阱 重機慘摔住院8天
50歲李姓男子2月騎重型機車行經新北市板橋區民生陸橋接台64線，疑因路面伸縮縫過寬、加上天雨，導致摔車住院8天，李男認為因「伸縮縫」釀成車禍將申請國賠。立委張宏陸服務處今（6日）上午邀集公路總局、新北市府等相關單位會勘，張宏陸要求相關單位1周內改善完畢。
50歲李姓男子2月24日騎重型機車行經新北市板橋區民生陸橋接台64線，疑因路面伸縮縫過寬、加上天雨，重機左切過程中不慎打滑，李男摔車後被重機後扶手直接插入左腳，造成左腳6公分穿刺傷，李男住院8天、休息1個多月才逐漸康復。
騎上高速道路仍然存在陰影！李男說，當天運動完要返家，左切過程中因伸縮縫還有水溝蓋過滑、加上下雨害他摔車，整整1個多月無法工作，除了板橋區民生陸橋接台64線外，蘆洲快速道路也有相同問題，伸縮縫是重型機車剋星，既然開放重機上路，道路上就不應該存在那麼多陷阱。
張宏陸指出，以往高速道路設計以車輛為主，如今開放重型機車使用，相關道路設計就該重新檢討，他要求，李男發生車禍路段的伸縮縫問題，1周內需改善完畢，另外將要求公路總局3個月內提全台改善計畫，1至2年內改善完畢，公路總局應統籌規劃，號召其他縣市政府一起做。
公路總局中和工務段長江堅銘說，該路段目前仍屬於新北市府管轄，會先以告示牌、防滑貼片等方式改善，後續細節將進一步與新北市府溝通協調。
(中時)
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