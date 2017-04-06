美國古董艦憲法號 修復完畢將重返水域

美國海軍3桅風帆巡防艦憲法號，是現存最古老的風帆艦。(圖/美國海軍)

世界最古老的現役風帆艦，美國海軍憲法號(USS Constitution)已逐步完成修復工作，這艘木殼巡防艦預計將在7月23日在歷史悠久的查爾斯頓海軍碼頭(Charlestown Navy Yard )返回水域。

美國海軍時報(Navy Times)報導，美國海軍憲法號每20年就要進入乾船塢裡進行進行水下維修，主要是更換木料與鏽蝕的銅料等，這一次維修有將近100片的白色橡木船板被更換，吃水線下的船體也被重新整理。負責修復憲法號的美國海軍陸戰隊執行官提姆．安德森（Tim Anderson）表示，憲法號的木腐病並不算嚴重。

每年都有大量遊客參觀「老鐵殼」的憲法號。(圖/美國海軍)

憲法號在2015年5月開始進入乾塢修復，不過修復期間仍然持續對遊客開放，只有在修復甲板期間無法提供遊客上艦參觀。

憲法號是在1794年11月1日開始動工興建，到1797年10月21日下水就役，並且由美國開國元勳兼首任總統喬治華盛頓命名，曾經參與過「1812年戰爭」，與後續的海戰，在與英國皇家海軍戰士號（HMS Guerriere）的海戰中，曾在左舷被炮彈擊中，卻因橡木的吸震能力而沒有明顯受損，並在隨後的戰鬥中擊沉了戰士號。憲法號因此戰得到「老鐵殼」（Old Ironsides）的外號。

畫家描繪美國憲法號與英國戰士號的波士頓外海激戰，此役憲法號擊沉了戰士號。(圖/美國國家公園處)

憲法號至今仍列名美國海軍編制序列中，也有60名海軍陸戰隊的編制，如今的任務是歷史教育為主，它屬於美國的歷史遺產之一。

(中時電子報)