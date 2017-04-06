悠遊卡推出高捷、公車轉乘優惠
悠遊卡4月15日起在高雄祭出捷運轉乘公車優惠，搶攻一卡通市場，且民眾在5月15日前搭乘高捷、公車及渡輪，只要累積滿百元，就送20元超商購物金，活動期間每卡限回饋一次，限量5萬名。
悠遊卡公司表示，持悠遊卡已可在高捷享有票價85折的優待，4月15日起將比照一卡通推出高捷、公車、渡輪各項優惠。
優惠方式包括在高雄市區公車當日第3段起免費，並於公車捷運雙向轉乘每趟優惠3元，及搭公路客運最高只要60元。
此外，高雄渡輪優惠，也預計比照一卡通優惠方式同步上線，民眾只要搭乘「鼓山–旗津航線」、「前鎮–中州航線」可享8折優惠。
悠遊卡公司表示，高雄公共自行車CityBike雖然尚無法使用悠遊卡借車，今年1月初已與高雄市環保局簽訂合作備忘錄，待系統修改後就能上線。
悠遊卡2016年7月1日進軍高捷，打破過去「北悠遊卡、南一卡通」分界，不僅和一卡通一樣有85折優待，另外記名式的學生悠遊卡，也可享有學生優惠票價12元。
一卡通公司表示，對於悠遊卡在高雄比照一卡通的優惠服務持正面態度，目的都是為民眾服務，但確實在銷售方面有產生影響，一卡通未來會規畫在貓纜、台北市立動物園、公益停車場享有優惠。
(中時)
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