波麗士大人盧志杰超會演！竟有18年飆戲經驗
35歲的海巡署警官盧志杰，從讀高中時加入話劇社後就深深愛上此一表演藝術，還曾拿下全國青少年戲劇比賽最佳表演獎，即使他當上警官，也從未放棄這興趣，只要有空放假就是編劇、排戲，18年來不曾間斷，現在是台北綠光團的班底，也在嘉義阮劇團擔任「志工」，演出所得全捐出做公益，由他參與編劇的「城市戀歌進行曲」歌舞劇，20日將在台南新化大目降廣場演出，他今天專程到歐威紀念館，向影帝致敬。
嘉義民雄出身的盧志杰，是嘉義阮劇團的創團元老之一，除了演戲外，最擅長的就是編劇，尤其是用閩南語及俚語撰寫或改編劇本，更是他的絕活，也因此受到知名導演吳念真的器重，去年他曾改寫莎士比亞經典名劇「馬克白」、「仲夏夜之夢」等，以俗話改編經典台詞，傳神生動，他笑說都是來自母親大人道地台語的洗禮。
原本大學想報考台北藝術大學的他，卻錯過報名日期，剛好同學多買了中央警察大學簡章，想不到考上了，就毅然從警，但也未放棄演員夢，就這樣兩頭忙直到今天，但生活充實，他甘之如飴。
阮劇團的「城市戀歌進行曲」歌舞劇是2017台南藝術節戲碼之一，由盧志杰、許正平、吳明倫等人共同編劇，描述老家族3代3段不同的愛情故事，20日晚間7點將在新化大目降廣場演出，精彩可期。
(中時)
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