饗泰多看好八德 進駐廣豐購物天地開幕

饗賓餐飲事業看好桃園市八德區前景，旗下泰菜品牌「饗泰多」第3個據點落腳廣豐新天地購物中心，歡慶開幕除促銷贈送，16日前在集團饗食天堂桃園、中壢兩店消費，也可獲得平日百元抵用券。

饗賓餐飲事業表示，饗泰多繼進駐桃園區的遠東百貨，如今再落腳八德廣豐新天地，主要看好八德擴大都市計畫區吸引建商深耕，未來發展可期。

饗泰多營運長李沅堉指出，台灣的泰國菜市場百花爭艷，饗泰多雖是後起之秀，但菜色卻不遑多讓，尤其厚達2公分、每份用20隻草蝦製作的「月亮蝦餅」，更勇奪網路票選的冠軍，是來店客人必點的金字招牌。

李沅堉說，廣豐店是饗泰多的第三家店，預計7月新竹大遠百開幕，明年也持續有展店計畫。

饗泰多歡慶廣豐店開幕推出多重優惠，除集團饗食天堂配合， 8日、9日在商場人流匯集處拍照打卡上傳FB分享，即可參加轉轉樂抽招牌菜兌換券；至16日在饗泰多忠孝店、桃園店、廣豐店單筆消費滿千並加入各店LINE@粉絲團，可獲得平日百元抵用券；至6月30日加入廣豐店LINE@粉絲團，可參加轉盤抽招牌菜兌換券。

(工商)