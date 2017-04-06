整建後新竹球場 林智堅希爭取職棒第5隊主場

我要評比

已使用40年的新竹棒球場，新竹市長林智堅希改建後成為職棒第5隊主場。(資料照)

總統蔡英文6日視察新竹市棒球場，肯定該球場的新建計畫，她表示，新竹市棒球場締造許多紀錄，期許球場新建完成後能有更多賽事在這裡舉行，也讓竹苗區域的棒運發展更好。新竹市長林智堅則表示，新竹市棒球場新建完工後，希望爭取為職棒第5隊主場。

新竹市棒球場1976年啟用，使用已40年，建物破舊不堪、耐震係數不足，場內設備老舊，引起職棒球隊與球員詬病。

林智堅表示，他感謝行政院推動前瞻基礎建設，將新竹市棒球場納入新建工程「城鄉建設」，並獲得8億元經費改建球場。

他指出，新竹市立棒球場新建工程將新建內野觀眾席、調整球場燈柱及建置外野大螢幕，並整修外野觀眾席，且規劃完善的球員休息室、復健室、牛棚練習區等，提供職業級比賽環境，並規畫300個汽車停車之與2000個機車格，盼能爭取為職棒第5隊的主場。

(中時電子報)