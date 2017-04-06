小三扶正生兒緊貼太子爺 爆瘦正宮謝醫「沒收過費」

楊愛瑾與郭永淳上月產子，伍智恆近來仍在對抗病魔。（圖／取自mikiyeung IG；JoyfulConnie微博）

伍智恆上月發文感謝醫生。（圖／取自JoyfulConnie微博）

香港永安百貨太子爺郭永淳多年前被爆交往港星楊愛瑾，使正宮伍智恆心死生病爆瘦到24公斤，去年郭永淳、楊愛瑾正式登記結婚，年底有喜，今(6日)楊愛瑾PO出一家三口照宣布順利生下兒子，而相對於仍在與病魔對抗的伍智恆上月發文感謝醫生，「多年來從沒收過我一分一毫手術費」，令人不勝唏噓。

楊愛瑾今在臉書貼出一家三口貼臉照，興奮說：「我的小傢伙等不及來到這世界所以早到了，我們都好趕快期待帶寶寶LuLu出門跟大家見面」，文末並附上「03302017」，暗示兒子是上月30日出生，一家三口都眼睛超大，顏值驚人。

而得知前夫與小三高調完婚，去年伍智恆表示：「他要離開，是他的損失」，並喊話：「他有義務負擔我（生）活費，這個香港的法律。」她自認不需要別人可憐，也澄清並非因厭食症爆瘦，「我之所以有病，是因為他對我身體做成過傷害，而不是因為他要離開我。」

仍努力養病中的伍智恆，上月發聲感謝多年來照顧她的主治醫生，說：「我的主診醫生因為明白我的處境，多年來從沒收過我一分一毫手術費，除了新年外，還是在我生日時給了我一封大利是（紅包）！圖片是我用部分擇的其中一件禮物！感覺您朱健華醫生，也感謝主！」

(中時電子報)