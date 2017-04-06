網傳星光幫歌手弒母　警：虛驚一場

曾參加《超級星光大道》選拔的史修杰，6日下午傳出在家中弒母，被網友PO上臉書「黑色豪門企業」社團。（郭芝函翻攝）

曾參加《超級星光大道》選拔的史修杰，6日下午傳出在家中弒母，被網友PO上臉書「黑色豪門企業」社團。（郭芝函翻攝）

曾參加《超級星光大道》選拔的史修杰，6日下午傳出在家中弒母，被網友PO上臉書「黑色豪門企業」社團，指他疑似在臉書與友人對嗆，不滿母親讓對方進家門，就持刀砍母親，經警方查證，發現「虛驚一場」，其母頭部擦傷，無生命危險，僅是家暴情形。

(中時)