守護長者行的安全 南投監理站辦理高齡者道安宣導

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南投監理站在道安宣導後，為高齡長者進行認知功能檢查服務。（楊樹煌攝）

南投監理站為守護長者行的安全，在社區活動中心辦理高齡者道安宣導。（楊樹煌攝）

南投監理站為提升高齡者行的安全，特在草屯鎮富寮里社區活動中心對參與活動的長者進行道安推廣，讓高齡者瞭解身體健康狀況對開(騎)車的影響，並鼓勵長者多多使用大眾運輸工具。

監理站指出，現行汽機車駕照，並無年齡限制，但考量老年人口快速增加，且高齡駕駛因身體和反應退化，交通部參考先進國家作法，研訂高齡者駕照收回制度，並參考失智快篩的相關檢查程序，設計出認知功能檢測。

認知功能檢查服務包含對時間的正確認知能力、近程記憶思考的能力、測試判斷力及手腦並用能力等3個檢查程序，以初步瞭解駕駛人的認知、記憶思考與手腦並用判斷能力。

(1)對時間的正確認知能力：寫下檢查當日的年、月、日、星期與當時所在地。有5題測驗題，答對4題以上為通過測驗。

(2)近程記憶思考的能力：讓受測者看10種圖案，並由施測者一一唸出，收起圖案2分鐘後，受測者寫出剛剛看到的圖案，答對3題以上為通過測驗。

(3)測試判斷力及手腦並用能力：畫出指定時刻的時鐘，計有7項評分，得分4分以上為通過測驗。

監理站長游明傳表示，認知功能檢查可讓高齡駕駛人自身及家人注意其身心狀況是否有影響安全駕駛情形，試辦期間即使檢測未通過並不會影響目前持有駕照資格，歡迎民眾至南投監理站主動參加檢測，凡年滿75歲以上參加者，監理站還將贈送精美禮物乙份。

為避免參加民眾久候，可採電話預約方式預約檢查時間，若有任何問題請撥電話：049-2350923轉200詢問。

(中時)