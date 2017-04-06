瓊瑤吞淚「撐不下去」 周杰：不知還有無緣份再見

瓊瑤臉書訴老公住院400天，爾康心疼想給個擁抱。(圖／本報系資料照)

周杰想再見瓊瑤一面。(圖／翻攝自周杰微博）

知名作家瓊瑤日前才在臉書交代身後事，5日又透露老公平鑫濤已住院400天，獨自承受壓力的她，坦言「已經到臨界點，快撐不下去」，過去在《還珠格格》飾演「爾康」的周杰，也心疼說：「好想見見她，聽她詢問、聽她訴說、與她分享」。

平鑫濤這3年健康每況愈下，瓊瑤過往都不願多談，只能自己承擔，但老公至今已經住院400天，她也快撐不住了，在臉書訴說心境，「鑫濤，我不知道你會躺多久，只知道你再也不會跟我說話，對我微笑了，我能不能告訴你，我每天都會笑，但是，我每天都在痛呢？」言詞令人心疼。

而周杰今也在微博轉發瓊瑤的貼文，心疼寫下：「真的好想見見她，聽她詢問、聽她訴說、與她分享，不知道今生還有沒有這個緣份」，他也感謝能遇到瓊瑤，是自己一聲最大幸運，惋惜自己當時太年輕、閱歷太淺，無法和她對話，「想念她，哪怕給她一個溫暖的擁抱也好！」

(中時電子報)