為撿拾物品 北市博愛國小男童墜樓
台北市博愛國小下午傳出學童墜樓，一名10歲的五年級男童，下午打掃時間從3樓墜落，因滾到草皮上，送醫時意識清醒、無明顯外傷。校方表示，男童要撿拾物品卻不慎墜樓，將加強安全教育，並檢視是否需要加裝安全護欄。
博愛國小學務主任郭文成表示，這名男童負責打掃廁所，據同學轉述，當時他為了撿拾物品，爬出廁所窗戶，但因抓握力量不夠才跌落，至於男童本人雖然意識清楚，但可能因驚嚇過度，當師長詢問為什麼爬窗時，直說不記得了。不過，目前他只有嘴脣撞傷流血，其餘沒有明顯外傷，已經送醫。
郭文成說，有時孩子不知道危險性，日後將加強宣導不要爬窗，也會檢視同樓層窗戶要不要加裝或改變設計。
(中時)
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