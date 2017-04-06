雲林委外燒1公噸垃圾須回收1.8公噸底渣 議員砲轟：憨

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為了委託北、高兩市燒雲林縣垃圾，雲林縣府接受焚化1公噸垃圾就回運1.8八公噸焚化爐灰渣的不平等合約，已運回4903公噸底渣暫置。（雲林縣府提供）

縣議員林聖爵去年發覺雲林縣處理他縣市焚化爐底渣，一路追蹤（周麗蘭翻攝）

底渣目前暫置於虎尾鎮、口湖鄉、古坑鄉（周麗蘭攝）

雲林縣為委託北、高兩市代燒雲林縣垃圾，接受焚化1公噸垃圾運回1.8公噸底渣的不平等合約，目前已運回4903公噸底渣，雲林縣議會4日臨時會10多名議員接連砲轟「憨」，縣長李進勇表示，人在屋簷下不得不低頭，他不反對互惠，也希望有更合理的合約。

縣議員林聖爵、陳俊龍率先砲轟若焚化爐底渣無汙染疑慮，北、高為何不就地使用，要運來雲林？議員黃文祥說，聽到垃圾換底渣實在「心痛」，雲林怎麼變成全台底渣垃圾山？

古坑鄉籍議員賴明源說，1公噸蓬鬆的垃圾換1.8公噸紮實的底渣，這麼無理、不公平縣府還受，如果縣府要回運底渣，就租台糖地放，不然各鄉鎮分攤，不能只讓幾個鄉鎮承受；或者雲林縣全部垃圾掩埋，等焚化爐啟用再挖起來燒。

台麥寮鄉籍議員林深揚言，當初看雲林縣垃圾無處去，才同意其他鄉鎮垃圾送到台塑六輕廠區燒，縣府不啟用林內焚化爐還回收他縣市的底渣，下周將號召鄉民拒絕外鄉鎮垃圾。

縣長李進勇表示，運回底渣是萬不得已，走投無路，現在1公噸垃圾花3000元也沒有人要燒，高雄市、台北市訂定辦法要運回1.8公噸底渣，雖不合理，但人在屋簷下不得不低頭，否則垃圾會堆到門前。

李進勇表示，雲林縣沒有垃圾自主處理能力，所以一再拜託減量， 減輕垃圾壓力，他不反對垃圾焚化互惠，但希望環保署協調出更合理的方案。

去年11月起，台北市、高雄市要求雲林縣運回底渣1.8公噸底渣，作為焚化垃圾的互惠條件，處理費不收，已運回4903公噸底渣暫置於虎尾鎮（833公噸）、口湖鄉（1898公噸）、古坑鄉（2172公噸）。

環保局長林長造表示，100公噸垃圾會燒成18至20公噸底渣，全台底渣去化困難，外縣市焚化廠寧可不收每公噸2307元處理費，但要求回運1.8公噸底渣互惠。

他強調，焚化爐渣運回雲林時會進行3次抽樣檢驗，符合重金屬、戴奧辛溶出試驗才運，目前先暫置於掩埋場或轉運站，未來只使用在公共工程上，不會用在農地、魚塭。

(中時)