認識家鄉 勝利國小學童畫單車地圖
單車共享是低碳城市象徵之一，屏東縣政府發展屏東市Pbike租借系統，結合老樹、秘境與美食，已是民眾與旅客通勤及漫步城市的重要交通工具之一，屏東市勝利國小學生嘗試以觀光摺頁為藍圖，讓24位五年級學生透過地圖拼接方式，畫出自己的單車地圖。
這張名為「城市《碳》索樂園」的單車地圖，將路線分為眷村綠建築、車站生活圈及大埔美食區等三大部分，從蒐集資料、繪製google map路線圖，更透過分站關主解說，將屏東市精華全部蒐羅，只要按圖索驥，就能盡情探索整座城市。
校長楊秋南表示，屏東市眷村文化是很重要的社區資產與城市特色，勝利國小正好位於中山路與勝利路的眷村中心，校本課程之一便是發展環境教育與認識在地眷村，透過實際地圖繪製，再以單車騎乘方式走讀，對於故鄉將有更深瞭解。
五年級黃思宇坦言，製作地圖過程辛苦，但是看到成果很有成就感，認識不少就在周圍卻從沒造訪過的景點，例如百年老藥鋪、大成旅社等，發現原來家鄉那麼美。
教務主任湯奇霖指出，五年級地理課正教到旅遊世界，學校希望孩子們在認識各國之前，先認識台灣及屏東，藉由旅遊屏東，產生對土地的連結，這堂走出教室的地理課才能算成功。
(中時)
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