高圓圓街拍曝光 甜笑綁超萌丸子頭根本少女

高圓圓綁丸子頭、露出甜笑，模樣宛如少女。（圖／取材自微博大明星微博）

大陸女星高圓圓與趙又廷鶼鰈情深，夫妻倆2014年步入禮堂後，儘管小倆口鮮少公開放閃，不過私下互動則是幸福到不行，兩人還曾被捕捉到一起看手機、仔細研究菜單，一舉一動都甜到長螞蟻。儘管高圓圓已是人妻，不過她保養得宜，身材纖細的她，頭綁很夯的丸子頭，模樣根本少女！

高圓圓與趙又廷鮮少公開放閃，不過私下互動則是幸福到不行。（圖／本報系資料照片）

高圓圓穿衣風格簡約、率性，今（6日）更流傳一組高圓圓早春街拍照，高圓圓頭綁丸子頭、對著鏡頭露齒甜笑，時尚打扮更顯高圓圓的女神魅力，而高圓圓不論是在雨天俏皮撐傘或是放下秀髮展現熟女魅力，舉手投足都成為焦點，被受封「最美人妻」當之無愧。

而對私生活低調的高圓圓，日前則難得曬出美照，與好姊妹躺在泳池邊互相依偎，高圓圓身穿細肩帶開深V上衣，秀出白皙肌膚與香肩，人妻解放更是辣翻。

(中時電子報)