花卉公司總經理請辭 柯P：身體因素

本報今報導台北市長柯文哲要求通盤檢討北市府擁有股份的6大公司，為競選連任市長做準備，還交由副市長陳景峻牽線布局，甚至欲提前撤換台北花卉公司總經理張堂穆。對此，柯文哲今天下午出席東區門戶計畫菁英座談前受訪表示，花卉公司總經理之前告知胸部開過刀，想提早退休，雖然他看起來還好，可撐很久，對方仍說壓力太大，因此說：「好，隨便你」

被問及是否想整頓市府持股6大公司，柯文哲回應，「以前他們都是這樣幹，所以想說別人也是這樣幹」，媒體追問柯文哲有這樣幹嗎？他說沒有。

(中時)