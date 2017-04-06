大馬超級賽 戴資穎只花18分鐘擊敗自家人

世界球后戴資穎只花18分鐘就擊敗白馭珀，輕鬆晉級馬來西亞公開賽女單8強。（badminton photo提供）

世界球后戴資穎，6日在超級羽球頂級賽馬來西亞公開賽女單次輪只花18分鐘就以21比6、21比8擊敗自家人「小小白」白馭珀，輕鬆闖進八強。

小戴曾在2013年於吉隆坡封后，但當時賽事還不是頂級賽事，去年在決賽不敵泰國依瑟儂，但自從去年底潘登上球后寶座之後就勢如破竹，先在年終大獎賽封后，今年又在全英公開賽奪下后冠，本周來到大馬，首輪輕取印尼選手，6日面對自家人同樣是秋風掃落葉的輕騎過關。

(中時電子報)