捷運電扶梯兩兩站立 比留通道更省時

台北捷運乘客仍多習慣站立右側留出左側通道。（資料照片/陳怡誠攝)

電扶梯左側供人通行，右側供人站立幾乎是捷運內人人遵守的慣例，雖然台北捷運早在11年前就取消「右側站立，左側通行」的規定，可是習慣難改，若在左側站人有時還會遭百眼對待。如今更有研究顯示，兩兩站在電扶梯上運輸更有效率。

根據紐約時報報導，去年，一年有超過5600萬乘客的倫敦霍爾本地鐵站做了一個實驗，讓乘客在高峰期也只能站在扶梯兩邊。並記錄乘客步行和站立的時間，並將數據輸入電腦進行分析。結果發現，在電扶梯上步行會花費26秒，站立花費40秒。當40%的人步行的話，那站立的人平均花費138秒，步行的人平均花費46秒。而當每個人都選擇站立時，每個人通過電梯的平均時間降到了59秒。而排隊上電梯的人從之前的73人降到了24人。

會出現這樣結果是右側站立的人比較密集，但是利用左側通道的往往會浪費大量空間。而為讓出左側空間的同時，造成右側排隊上電扶梯而形成擁塞。其實這個實驗結果跟我們在台北捷運所看到的是一模一樣。而避免在行進間的電扶梯上走動，也更加有安全保障。

若大家都了解以上的道理，是不是能改變捷運電扶梯的搭乘現況呢?恐怕也不樂觀，因為紐約時報報導中訪問了多位心理學家都一致認為，很難說服乘客依理性行事。人總習慣在電扶梯上站在陌生人下方，或是與其擦肩而過。而且人類在擁擠之處有天生的競爭性，總會想往前移動。

(中時電子報)