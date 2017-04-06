男童撿抹布墜樓 所幸毫髮無傷

今(6)日下午3時許，北市信義區某所國小，一名10歲男學童在擦窗戶時，因抹布掉落，男童欲撿起時，不慎從3樓墜下，所幸男童竟奇蹟似的無明顯外傷，意識也清楚，為了安全起見，救護人員仍將他送往國泰醫院檢察觀察。

(中時)