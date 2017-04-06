慶祝80歲「傘壽」 員林高中文創傘送回娘家校友
彰化縣國立員林高中迎接8日登場的80歲生日「傘壽」大喜，特別將象徵員中精神的《愛拚才會贏》畫作製成文創傘要送給回娘家的校友，校長游源忠及畫家施並錫今天帶領學生完成最後一道傘骨縫製的工序，期許學生能像一針一線的成長與踏實。
游源忠說，員中今年80歲，亦即古人稱的「傘壽」，傘，正是員中教職員工平日上課或送公文時穿梭校園建築棟與棟間必備的伴手，為此發想設計1000把文創傘作為80周年校慶的紀念。
文創傘的傘面圖案是傑出校友名畫家施並錫創作的油畫《愛拚才會贏》，該畫作也是員中校門入口的馬賽克壁畫，作品描寫漁民面對驚濤駭浪，無懼洶湧激盪，同舟共濟團結，巧妙呼應校歌《碧海橫西》、蘊涵「勤奮」校訓的美德，是員中的精神象徵。
傘是「聚」不是「散」！游源忠強調，有人避諱送傘，只是諧音不好聽，從字面解釋，傘的簡寫有家的架構，具團聚的感覺，且傘是圓形，正好可以凸顯員高八十大壽的美好和喜悅，反而相當有意義。
80周年校慶明天就要登場，游源忠、施並錫及師生共同為文創傘縫上傘骨，透過製傘業者解說，認識在地製傘產業，更也體會創作成果的喜悅。
(中時)
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