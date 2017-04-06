賴神出馬柯票恐低於10萬？柯P：差不多吧
台北市長柯文哲近期「反對去蔣化」的發言，外界關注是否衝擊他在明年爭取連任的選情，曾在柯首次參選時擔任其競選總幹事的姚立明日前認為，若民進黨派台南市長賴清德角逐首都市長之位，柯的票數將縮到10萬以下。對此，柯文哲今天出席東區門戶計畫菁英座談前受訪時，先說差不多、差不多吧，接著表示，話都隨便人說的，聽聽就好，姚有姚的看法，他再找時間跟姚打聽一下細節。
談到反對去蔣化一事，柯文哲強調，他態度是怎麼做能讓大家團結、和諧一點，結果大家卻標籤貼來貼去，他都不好意思說甘地還被槍殺，他認為，搞去蔣化也沒解決台灣的問題。會不會擔心流失藍綠的票？柯說那就算了，該怎麼做就怎麼做。
被昔日競選總幹事不看好，柯文哲說，離選舉還那麼久，不要緊張，軍機瞬息萬變。會不會認為姚立明稱的10萬票太低？柯說，姚也是有前提的。
總統府前資政吳澧培要蔡英文總統別再禮讓柯文哲，柯則說，民主自由多元開放是台灣特色，有時候吵吵鬧鬧不要緊，國家可以繼續往前進就好。
(中時)
關鍵字：柯文哲、賴清德、姚立明、東區門戶計畫菁英座談
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