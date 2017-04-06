全球最佳年輕大學 亞大上榜

我要評比

亞大國際生及本地生在校內國際走廊圍坐，商討出國研修事宜。（林欣儀攝）

英國泰晤士報高等教育特刊6日公布「2017年全球最佳年輕大學排行榜」，台灣共有8所學校上榜，其中，創校16年、近年來積極發展國際化、創新化的亞洲大學也擠身其中，名列151至200名區間，更是上榜這8校中最年輕的學校。

亞大研發長黃志揚表示，英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）調查48個國家、建校未滿50年的大學，並依教學、國際化、產學合作及研究、論文引用率等指標評選，評鑑出最佳年輕大學，以顯示這些學校未來能成為全球一流大學的潛能。

「全球最佳年輕大學排行榜」（Young University Rankings）已連續第6年公布，今年全台共8校進榜，為歷年最多。亞大校長蔡進發表示，新加坡南洋理工大學名列今年全球最佳年輕大學第3名，該校及香港大學、新加坡國立大學皆與亞大簽署學術合作協議（MOU），聯手推動學生國際移動力，港大則為亞洲最佳大學第5名。

蔡進發強調，亞大雖也進入泰晤士報國際排名，但這三所國外大學的傑出表現仍值得學習，盼結盟後能成為亞大的典範標竿夥伴。而為進一步交流，亞大與新加坡南洋理工大學下周將攜手舉辦大數據與人工智慧國際高峰論壇，該校將有4位教授參加研討會，與台灣衛福部、美國史丹佛大學、法國Grenoble醫學院等專家學者探討智慧醫療跨國研究。

亞大國際學院院長陳英輝說，為成為國際一流綜合型大學並加速國際化，亞大正執行「318計畫」，只要學生中有中、英文及程式語言的「3」種語言優勢，即可獲學校協助在4年內出國「1」次，並提供雙聯學位、留學研修、交換生等「8」大途徑送學生出國，今年暑假就將有500多名亞大學生到世界各國研習，其中20人將分赴新加坡南洋理工大學、新加坡國立大學暑假研修。

(中時)