1032張舊課椅 駁二堆疊「椅子樂譜」
在教室陪伴孩子們度過求學時光的舊椅子，功成身退後何去何從？文化局協助更新，蒐羅1032張舊課椅，交給擅長運用數學計算創作的藝術家顏名宏，堆疊出高5米、寬12米的雙層半球體「椅子樂譜」，在綠樹光影的變化輝映下，哼唱著童年樂章，成為熱門新景點。
課桌椅悄悄佔據了記憶一隅，伴讀求學的日子不能沒有它，顏名宏去向文化局提出「椅子樂譜」創作計畫，要把汰舊的課椅組裝成藝術品，組數學計算後，必須蒐集到1032張課椅。
文化局長尹立考量偏鄉學校資源有限，特別以採購新課桌椅方式，交換杉林區集來國小及甲仙區寶隆國小共60張已屆齡該淘汰的舊課椅，讓孩子們有新桌椅可用，再加上從信義國小、中正國小、三民國中、高雄中學蒐羅來的汰舊課椅，就成了藝術創的媒材。
作品完成後，文化局特別邀請集來國小全校同學觀賞作品。帶隊的潘淑琦校長表示，集來國小是位於產業道路上，連公車都不會路過的偏鄉秘境小校，開學日，孩子看見全新課椅都笑開懷。
看到「椅子樂譜」，孩子們驚呼連連，還梭其間，睜大眼尋找自己的椅子，發現椅背上印著「集來國小」時，更響起一片歡呼聲，曾有的記憶再度鮮活起來。
矗立在駁二特區大義公園的雙層半球體「椅子樂譜」，宛如空間樂譜，穿梭其中，藍天、白雲、綠樹與你我的兒時記憶，交織出美麗的光影變化，成為新的打卡拍照片熱門景點。
(中時)
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