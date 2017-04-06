【時尚名人穿搭記】下秀後，超模Kendall Jenner的50套私服穿搭演繹新生代時尚

拿下2016年度模特兒的坎達爾珍娜Kendall Jenner，是90後新生代的時尚領袖，活躍於社群媒體及時裝秀，就連私下生活也備受矚目。身為新生代超模的坎達爾珍娜Kendall Jenner，在褪下各大品牌華服後，私下穿著仍是鎂光燈焦點。身為90後女孩們追隨的穿搭指標，坎達爾珍娜Kendall Jenner善於利用私下穿著展現自我個性，帥氣、街頭、性感…，以下五大Kendall式穿搭讓妳更了解新生代時尚趨勢。

1. 90後的街頭演繹

T-shirt+牛仔褲不僅是一般人最愛的穿搭，因工作穿遍繁複精緻衣服的名人或模特兒，私下都貫徹這極簡風格，能簡則簡。但簡單的同時也要chic，坎達爾珍娜Kendall Jenner以中性帶點搖滾暗黑Tshirt紮進高腰牛仔褲，搭配跟靴，時尚個性街頭風格是新世代火紅趨勢。

《VOGUE》雜誌提供。

2. 透視微性感

透視不一定要妖艷性感，坎達爾珍娜Kendall Jenner以透薄紗上衣搭配牛仔破褲，微微性感卻滿腔態度。嘗試透視裝時，搭配高腰褲或oversize大衣，都能巧妙掩飾腰間肉，而效仿Kendall將項鍊戴進透視上衣中，讓飾品若隱若現地更吸引人，展現高穿搭技巧。

《VOGUE》雜誌提供。

3. 全黑以外的同色系

同色系永不過時。全身暗黑系已成模特兒必備私著look，不過不難觀察出坎達爾珍娜Kendall Jenner也常運用全身裸色系或大地色系襯托膚色，證明裸色不只是白皮膚女孩的專利色。

※來源：Instagram@kendalljenner

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