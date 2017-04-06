不滿分手 60歲婦半夜提硫酸淋男友頭遭判6年

陳姓女子因賴姓男友提分手，心生不滿，竟於1995年4月清晨帶著硫酸前往男友住處，趁賴男熟睡之際，潑灑硫酸，造成賴男全身多處灼傷，左眼更幾近失明。陳女犯後逃亡長達21年，直至2016年6月才被逮捕到案。新北地院今依重傷害罪，判陳女6年徒刑，可上訴。

判決指出，1995年39歲的陳女因無法接受男友提分手，竟帶攜帶硫酸，趁著清晨賴男沉睡之際，對賴男全身潑灑硫酸，導致當時34歲的賴男全身多面積的灼傷，事後共接受18次清創、植皮等手術，四肢關節處仍難以正常施展，左眼幾乎失明，賴男於2013年4月間過世。

新北地院今依重傷害罪，判處陳女6年徒刑，可上訴。

(中時)