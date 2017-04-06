初夏日本輕鬆遊 香草航空台北-東京、大阪1,598元起
全日空（ANA）旗下100％出資成立的香草航空推出初夏心動香草，優惠票價單程只要1,598元起，即可暢玩東京、大阪日本兩大最受歡迎觀光都市。促銷期間自2017年4月7日18:00～2017年4月12日22:30（台灣時間）。
香草航空台北-東京航線每天4班班機，便利旅客安排行程。台北-大阪航線早去晚回航班最大化旅遊時間，優惠票價同樣能享受歡樂假期。欲延伸行程至北海道，搭乘香草航空國內線從成田機場出發，可選擇於新千歲或函館機場進出，從關西機場亦可往返函館機場。
夏天可安排前往距離東京僅1小時車程的高尾山，親近大自然還有機會體驗夏季限定的「高尾山 Beer Mount」啤酒花園，讓涼風與夜景伴你度過美好時光。關西和歌山必遊景點「那智瀑布」及「熊野那智大社」，佇立在山巒間朱紅的神社與瀑布形成一幕自然與人文巧妙融合的美景。促銷詳情請上香草航空官網。
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(工商)
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