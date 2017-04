因為堅持做這幾件事，被問到怕老嗎？Jolin蔡依林霸氣回答：「不會、沒想過這問題。」

《VOGUE》雜誌提供。

越來越有自信的天后蔡依林,不諱言自己越活越年輕,當記者問:「怕變老嗎?」天后霸氣回答說:「不會、沒想過這個問題。」而這一切都來自她多年堅持的一些年輕秘訣,以下就幫大家整理出來。

1. 愛生氣老得快!! 學習著釋放情緒

是人、就會有被負面情緒困擾的時候,Jolin第一時間會讓自己冷靜,想一下情緒從哪來,有沒有解決的方法,如果單純就是情緒的爆炸、很氣很氣、無法坦然面對的時候,她會用寫的,「想罵的髒話啦、不爽啊通通寫下來,寫到最後、妳會發現氣就消了,心情也會豁然開朗。」就如同她在IG上分享的「I let my feelings come, learn from them n go on 我讓感覺適度發洩、從中學習,然後繼續前進。」

2. 每餐都要有肉,而且愛吃好的油脂。

從剛出道早期的嚴格節食,到現在Jolin笑說自己已經會善用「食物的魔力」讓自己由內而外變美麗。「我現在非常注重蛋白質的攝取,因為那關乎肌肉的維持與彈性。」像是三餐一定要吃到肉,連早餐都是,「別忘了一定要搭配澱粉,它才能讓脂肪自動燃燒。」「另外,好的油脂也要特別去攝取,像是椰子油或麻油等,堅果更是我最近的愛、會把它當成小零食吃。」一旁的記者提問「那現在吃火鍋要過水嗎?」Jolin回答:「那早就是三千五百年前的老套理論。」現在就是盡量吃好的食物、且吃到剛剛好就好。

3. 早上絕不碰涼飲,起床先喝一杯溫開水。

很多女明星喜歡早上打一杯精力湯喝,但Jolin說早上她只吃熱食,不碰涼飲,連起床第一杯水也一定要喝溫的。另外,Jolin也會藉由美容飲補充體力。像是網路最近超有話題、內含高濃度白藜蘆醇的「DV醇養妍」,Jolin就會隨身帶一天喝一包,「不過,我會盡量在太陽下山前喝完,一是它能補充體力,為晚一點的工作注入活力,二是畢竟它有含糖、會有些熱量,晚上就盡量避免。」

4. 不去刻意想像未來還沒到的事。

恢復單身的Jolin,不斷被媒體逼問感情、結婚甚至是生小孩,不過,她對於類似問題總是笑而不答、或回應:「以後再看看」、「謝謝關心」。「我不喜歡去想像未來還沒發生的事情。」現在就專注在當下的每一天,吃得好、睡得好,「心情就會好。」

5. 保持少女心,別忘了心動的感覺。

採訪Jolin談很多事情她都酷酷的,但一談到韓劇,天后立刻變成小女孩、滿滿粉紅泡沫,「我最愛看男女主角鬥嘴的橋段,自己也會跟著心跳加速。」跟一般女生一樣,Jolin也是看一部韓劇、就多一個韓劇老公,像最近鬼怪的孔劉,她看完整個迷戀上,還買了人像抱枕自拍上傳。媒體遇到當然狂問4月底孔劉見面會會去嗎?「時間跟票我都已經留下來了,不過真的還不一定。」話雖這麼說,Jolin其實已經默默想好要穿什麼,「現場大家想引起注意各憑本事,我應該是露腿裝吧(大笑)。」如果被拱上台玩遊戲,「當下腦筋一定會一片空白。」還小嗆范范范瑋琪最近曬的孔劉手機殼還好,「我覺得我的抱枕比較好用。」

