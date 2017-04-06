台北駐美代表處改名？踢鐵板
繼日前「交流協會」成功改名為「日本台灣交流協會」後，民進黨政府欲進一步將「駐美國台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States）的「台北」二字正名為「台灣」，不過卻踢到鐵板。
根據自由時報的報導，駐美代表處日前探詢美方將「台北經濟文化代表處」改名為「台灣經濟文化代表處」的可能性，不過，美國國務院認為此改變已經「變更現狀」，因此不予認可。我外交部長李大維還向美國在台協會（AIT）抗議此事。
另外，民進黨政府1月與日本達成協議，將日本政府在台灣的準外交機構「交流協會」成功改名為「日本台灣交流協會」後，亟思進一步將「臺北駐日經濟文化代表處」改名為「台灣駐日經濟文化代表處」。但根據報導，日本政府表示，「先搞定美國」，顯然讓民進黨政府碰一個軟釘子。
(中時電子報)
關鍵字：駐美國台北經濟文化代表處
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。