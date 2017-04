台北駐美代表處改名？踢鐵板

「駐美國台北經濟文化代表處」。(圖/鳳凰網)

繼日前「交流協會」成功改名為「日本台灣交流協會」後,民進黨政府欲進一步將「駐美國台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States)的「台北」二字正名為「台灣」,不過卻踢到鐵板。

根據自由時報的報導,駐美代表處日前探詢美方將「台北經濟文化代表處」改名為「台灣經濟文化代表處」的可能性,不過,美國國務院認為此改變已經「變更現狀」,因此不予認可。我外交部長李大維還向美國在台協會(AIT)抗議此事。

另外,民進黨政府1月與日本達成協議,將日本政府在台灣的準外交機構「交流協會」成功改名為「日本台灣交流協會」後,亟思進一步將「臺北駐日經濟文化代表處」改名為「台灣駐日經濟文化代表處」。但根據報導,日本政府表示,「先搞定美國」,顯然讓民進黨政府碰一個軟釘子。

