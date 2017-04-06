teamLab展台灣唯一場 20萬人瘋朝聖
在台北造成一股打卡熱潮的「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」，距離閉展倒數最後3天，新奇的數位藝術題材及互動特色，吸引年輕族群及親子家庭到場排隊體驗teamLab的視覺魔法，隨著觀展民眾的分享推薦，更讓觀展人數在今日突破20萬觀展人次。
正於台北華山展出的展覽，結合藝術及童趣等17件創作，充滿創造力且互動感十足的作品，顛覆觀眾對數位藝術的想像。來自日本的數位藝術團隊teamLab，將互動科技結合藝術，塑造巨型的動態空間，讓觀眾自由參與作品中，打破科技與人之間的距離，主動的參與行為，也讓藝術有不同的詮釋。不斷為世界帶來驚喜的teamLab魅力驚人，憑藉觀展民眾的好口碑推薦，參觀人數在今日突破20萬，更吸引不少名人、部落客到場參觀。
被網友力推的原因除了少見以數位藝術為主的展覽內容外，親身參與藝術與作品互動，更成為網友討論焦點。本次展出的作品中，〈彩繪城鎮〉、〈彩繪水族館〉以及去年新作〈塗鴉大自然〉就是邀請觀眾一同在圖畫紙上創作，畫好的作品經過掃描即會出現在螢幕中，透過觸摸等行為將可以改變作品的樣貌，處處充滿驚喜的場景，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。另一件受到觀眾喜愛的〈遠古神靈故事〉，則邀請觀眾觸碰牆面落下的象形文字，對應的圖像將現身並開始創造故事，一指就能創造夢幻般的神靈世界。
隨著展覽進入閉展尾聲，主辦單位表示本次展出僅規劃台北一站，將不再南下移展，展覽將展出至4月9日，呼籲民眾把握最後的展期。
(中時電子報)
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