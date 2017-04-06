時尚圈多了新主角！LINE FRIENDS熊大兔兔時髦變身，與pushBUTTON合作聯名服飾登上時裝週

《VOGUE》雜誌提供。

可愛的LINE FRIENDS家族們竟然變得如此時髦！還登上了2017 F/W首爾時裝週(HERA Seoul Fashion Week)舞台！LINE FRIENDS將品牌觸角跨足時尚領域，今年攜手韓國首屈一指設計師品牌pushBUTTON，跨界合作「PLF」一系列聯名商品，並擔綱首爾時裝週開幕秀，透過韓國鬼才設計師朴承根(Park Seung Gun)品味獨到的時尚態度，將大家熟知的人物角色妝點於設計細節中，讓LINE FRIENDS翻轉出令人眼睛為之一亮，且具話題性的品牌特色與多元創意概念。

LINE FRIENDS這次與韓國鬼才設計師朴承根(Park Seung Gun)所創辦的服裝品牌pushBUTTON合作，pushBUTTON在韓國可說是明星們愛用的品牌，尤其是韓國時尚女王孔曉振在韓劇中常常選擇穿著此品牌服裝，連少女時代成員也是pushBUTTON的愛好者，這次PLF的設計概念，正是以朋友之間自然卻特別的友誼為設計主軸，這不只為熱愛時尚的人所設計，更企圖將概念傳達給每一個人，設計師朴承根表示：「PLF不僅限於可愛而是更加時髦的品牌，任何對時尚充滿熱情的人都會因此愛上它。」而他也透露，最喜歡的LINE FRIENDS角色就是詹姆士，所以謝幕時還特別穿上詹姆士的上衣與模特兒走完伸展台。

在這一季，PLF聯名系列推出超過40款可愛且時髦的服飾與配件系列。同時，於首爾時裝周搶先曝光後，將在4月中正式於LINE FRIENDS首爾旗艦店販售，並陸續於台灣、香港、日本與今年7月即將在紐約時代廣場開幕的門市中，台灣預計上市時間為5月初，於新光A11獨賣，其中包含一系列潮流感十足且色調活潑、充滿趣味的服飾系列，以及實搭並極具時尚街頭風的流行配件，完美展演LINE FRIENDS正式跨界時尚圈的最佳典範。

希望透過PLF的聯名合作，LINE FRENDS以全新的時尚樣貌提供給消費者。並致力與更多不同的時裝設計師合作，將觸角延伸至時尚產業中，創造LINE FRIENDS無限的可能，近期LINE FRIENDS也與Golden Tulip M Seoul Hotel 黃金鬱金香 M 首爾酒店合作打造出可愛夢幻的熊大&兔兔房，共有兩款布置，一進門就能看到可愛的LINE FRIENDS迎接，讓人瞬間少女心爆發！

※來源：LINE FRIENDS

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