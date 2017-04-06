講客廣播電臺LOGO徵選 倒數3天

講客廣播電台LOGO徵選活動自徵件以來，報名件數不斷激增，短短一個月已有超過823件報名參賽。客委會表示，本活動即將於4月7日報名截止，歡迎各方好手把握時間，踴躍報名參與，共下見證全國頻道客家廣播電臺開臺盛事。

客委會指出，講客廣播電臺為全國頻道客家廣播電臺，以延續客家母語，提升客家文化，維護與扶植客家族群的媒體近用權與文化發聲權為宗旨。為見證講客廣播電臺開臺盛事，客委會特別舉辦LOGO徵選活動，凡喜愛設計創作者，不限國籍、地區、年齡、經歷皆可報名參加，第一名獎金新臺幣6萬元，第二名獎金新臺幣3萬元，第三名獎金新臺幣1萬元，即日起至4月7日截止，歡迎把握時間儘速投件。

本活動將邀請專業評審為參賽作品評分，並在活動網站公布所有合格參賽作品，進行網路人氣票選。網路票選成績除納入計分，得票最高者更可獲得網路人氣獎獎金1萬元，參與投票的民眾也有機會抽到RIMOWA行李箱、Garmin健身手環、雀巢咖啡機及超商禮券等豐富獎品！歡迎大家共下來講客。詳情請上客委會及活動網站查詢。

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