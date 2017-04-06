疑因債務問題 中和中安里長割腕自殺

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新北市中和區中安里里長林素媛今（6日）下午3時許，疑因債務問題酒後在里辦公室內持水果刀割腕自殺，警消獲報破門，林女倒臥地上、左手鮮血直流，所幸送醫後無生命危險，目前仍在醫院觀察。

警方在里辦公室內發現5張遺書，自殺原因疑與債務問題有關，待進一步釐清。

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(中時)