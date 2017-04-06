喚醒心中的冒險因子！河釣食人魚、玻璃屋賞極光、相差90度的道地桑拿…一生一定要體驗一回的5種終極體驗！

《VOGUE》雜誌提供。

旅行最特別的莫過於拓展視野、嘗試各種新奇事物，不過世界之大、在陌生的的遙遠國度中還存在著許多千奇百怪的事物等著你去探索，快來看看以下五種可以說是一生中一定要去一次的刺激冒險，現在就把它寫進你人生的旅遊清單之中吧！

南美秘魯－前往世界之肺 河釣食人魚

亞馬遜雨林是大多數人南美洲旅遊的選項之一，在這全世界最大的熱帶雨林裡孕育數以千萬計的生態物種，其中最酷的非食人魚莫屬了！手掌大小的體型卻有著銳利的牙齒，據說巴西每年被食人魚吃掉1200頭牛，而現在你還能搭乘小艇在亞馬遜河的指定河域中，以生雞肉為誘餌、河釣食人魚！食人魚體型雖不大，力量卻十分驚人，必須緊抓時間才能將牠釣起，但親手釣到食人魚，絕對是件超有成就感的事！

非洲辛巴威－贊比西河鱷魚伴游

贊比西河是非洲南部第一大河，從尚比亞流入印度洋，總長2500多公里，在當地方言的意義就是「巨大的河流」。這裡最熱門的活動當屬「落日巡航」，在金黃色夕陽的照耀下，乘著船在波光粼粼的贊比西河上欣賞兩旁原始叢林的野生動物，羚羊、河馬、犀牛等...甚至是水中的鱷魚、水面的飛鳥，都在周遭伴隨著船航行。

芬蘭－相差90度的道地桑拿體驗

桑拿的習俗源自於芬蘭，雖然現在到處都有三溫暖的設施，但來到芬蘭怎麼能不感受一下最道地的桑拿體驗呢！芬蘭境內也有許多桑拿房，雪地裡的小木屋總不會少了這項設施。正統的芬蘭浴作法是：裸身先在放有煙燻木炭的蒸氣房待到出汗，再以白樺樹嫩枝拍打身體，再衝到室外雪地的湖水池中瞬間冷卻，泡完後再回到桑拿房繼續蒸汗，反覆數次後才能達到活絡筋骨的功效。由於正統桑拿房的溫度極高，最高可達攝氏90度，蒸後泡進雪湖中，冷熱相差90度的正統芬蘭桑拿浴，下次來芬蘭一定要試試看！

芬蘭－玻璃屋中等極光

除了體驗桑拿浴，來到北歐更不能錯過的就是極光了！相傳只要看見極光，就會幸福一輩子。看著入夜後的天空呈現一大片極紅、極綠的絢爛色彩，隨時間在天際變化轉換，是一生中一定要嘗試的一次體驗。不過，現在已經不需要在冰天凍地的戶外漫長地等待，只要舒適地待在玻璃屋裡也能感受浪漫的極光了。

澳洲－艾爾斯岩星空夜宴

被譽為「世界的肚臍」的艾爾斯岩聳立在澳洲卡達族塔國家公園中的沙漠地，可別小看這顆岩石，光是走完岩石外圍一圈就要20公里，周圍紅土沙漠還會隨著日出與日落，從白日轉為赭紅、轉換景致。東經131°酒店則是最適合欣賞艾爾斯岩的地點，在荒漠中撐起15頂帳篷套房的特殊「五星級帳篷酒店」，天氣好的時候，酒店還會擺起餐桌，讓賓客能在沙漠星空下邊享用餐點，邊遙望這塊神秘的古老巨岩，既能體驗帳篷酒店的樂趣，又能欣賞美景，這奇幻的體驗聽來就吸引人！

※來源：易遊網

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