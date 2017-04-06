涉勾結三總醫師詐勞保費 黃牛10萬交保

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涉勾結三總醫師詐勞保費的黃牛陳秀雲10萬交保。(陳志賢攝)

三軍總醫院醫師林俊杰涉嫌勾結勞保黃牛，詐領逾6000萬保費案，今天又有發展。台北地檢署今天下午再約談涉案的勞保黃牛陳秀雲，訊後依詐欺罪嫌諭令陳女10萬元交保。

檢廉接獲檢舉，林俊杰涉嫌於2014年6月起，勾結陳俊男、毛智玲夫婦、張明源、李慶順等勞保黃牛，以每件1.5萬代價，製作不實失能診斷書，讓被保險人符合勞保失能認定，被保險人持診斷書請領費用後，再與勞保黃牛7、3分帳，全案不法獲利逾6000萬元。

今年1月，檢廉搜索林男辦公室等5處，約談林男等15人到案；據悉，林坦承部分犯行，檢方訊後以涉犯詐欺、偽造文書罪，諭令林交保200萬，後因林覓保無著改為聲押，北院認為無羈押必要，仍維持200萬元交保。

至於4名勞保黃牛，檢方訊後認為陳俊男、李慶順、張明源，檢方向法院聲請羈押禁見獲准，毛智玲20萬元交保。另10名共謀詐保的被保險人，其中9人分別以3萬元至8萬元不等金額交保，另1人請回。

(中時)