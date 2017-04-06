涉勾結三總醫師詐勞保費 黃牛10萬交保
三軍總醫院醫師林俊杰涉嫌勾結勞保黃牛，詐領逾6000萬保費案，今天又有發展。台北地檢署今天下午再約談涉案的勞保黃牛陳秀雲，訊後依詐欺罪嫌諭令陳女10萬元交保。
檢廉接獲檢舉，林俊杰涉嫌於2014年6月起，勾結陳俊男、毛智玲夫婦、張明源、李慶順等勞保黃牛，以每件1.5萬代價，製作不實失能診斷書，讓被保險人符合勞保失能認定，被保險人持診斷書請領費用後，再與勞保黃牛7、3分帳，全案不法獲利逾6000萬元。
今年1月，檢廉搜索林男辦公室等5處，約談林男等15人到案；據悉，林坦承部分犯行，檢方訊後以涉犯詐欺、偽造文書罪，諭令林交保200萬，後因林覓保無著改為聲押，北院認為無羈押必要，仍維持200萬元交保。
至於4名勞保黃牛，檢方訊後認為陳俊男、李慶順、張明源，檢方向法院聲請羈押禁見獲准，毛智玲20萬元交保。另10名共謀詐保的被保險人，其中9人分別以3萬元至8萬元不等金額交保，另1人請回。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。