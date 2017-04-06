鋼鐵人當心靈導師，《蜘蛛人：返校日》台灣搶先美國上映
蜘蛛人系列最新電影《蜘蛛人：返校日Spider-Man: Homecomin》由索尼影業和漫威影業聯手打造，第一支預告特別在脫口秀節目《吉米夜現場》全球同步首播，邀請湯姆霍蘭德穿回蜘蛛人服裝，與超級鐵粉們一起迎接首支預告。《蜘蛛人：返校日》將於2017年7月5日搶先全美上映。第二支預告也讓漫威粉絲熱血沸騰。
在最新預告中可見彼得帕克重回過去生活，且獲得由鋼鐵人東尼史塔克製作的全新蜘蛛裝，除裝備全面升級外，更展現了平凡高中生「回家作業可以等，拯救紐約不能等！」的正義決心。擔任「心靈導師」角色的鋼鐵人則指引這位初嘗正義滋味的「鄰家英雄」蜘蛛人不要步上錯誤後塵，同時首次帶出更多英雄故事背後的心路糾結。而在全新片段中除一幕在郵輪上對抗惡勢力的場景可說是像經典致敬、令人印象深刻外，也揭露更多全新反派角色像是禿鷹(米高基頓 飾演)秀出毀滅性武器嗆聲：「別想阻止我，我會除掉你和你所愛的人。」彼得帕克為保護家人朋友，靠著蜘蛛絲獨撐全船性命，片尾蜘蛛人和鋼鐵人並肩飛翔的畫面，更讓全球粉絲都驚呼！擁有毀滅性的武器與刺激驚險的對決過程，讓全球鐵粉大呼過癮！
※來源：索尼影業
(雜誌精選)
關鍵字：蜘蛛人
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