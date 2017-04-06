史上第8長 美參議員冗長辯論15小時阻大法官提名

默克利在台上進行了長達15小時27分的辯論。(圖/美聯社)

美國最高法院大法官的空缺去年因遭共和黨阻擾而閒置一年多，然而如今川普提名的人選高蘇奇(Neil Gorsuch)也不被民主黨認同，因此他的任命過程困難重重，而他的提名案周二在參議院展開表決，遭到民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）用「冗長辯論」(filibuster)給阻礙，默克利一共徹夜發言了長達15個小時27分鐘，成為史上第8長的眾議院發言。然而共和黨已經提出「終結辯論」(cloture)的議程，預計在周四進行表決，誓言要將高蘇奇送進最高法院。

參議員默克利5日在議場外接受記者訪問。(圖/美聯社)

民主黨俄勒岡參議員默克利從周二晚上6點46分進行了辯論到周三上午10點13分，一共喋喋不休講了長達了15個小時27分鐘，內容闡述他為什麼認為高蘇奇不應該被任命為大法官，到早上6點時他還說：「據我了解太陽已經從最高法院後面升起，昨天的天氣真好，然而昨天在這個議場裡是如此黑暗跟陰鬱」。

大法官提名人高蘇奇。(圖/美聯社)

默克利的15個小時發言卻沒能創下最高紀錄，1900年後最長的紀錄目前是由共和黨參議員瑟蒙(Strom Thurmond)在1957年為反對《1957年民權法案》，所創下的24小時18分鐘。不過他仍擠進了第8長的參議院辯論，排在1935年民主黨參議員朗恩(Huey Long)為試圖保有國家工業復興總署（NRA）的權力，而把美國憲法逐條拿出來念，所創下的15小時30分鐘之後。

不過其實技術上來說，默克利這15個小時進行的並非是「冗長辯論」，因為早在他開始進行辯論時，參院多數黨、共和黨領袖麥康納（Mitch McConnell）就已經提出「終結辯論」，只要在100席之中拿下超級多數的60席贊成就可以結束「冗長辯論」，所以其實默克利進行的辯論並沒有阻礙任何議程的進行。不過共和黨要成功「終結辯論」也不是簡單的事，目前參議員中他們只有52席，還需要8席才能成功，而佔有48席的民主黨已經有43名議員表示會反對「終結辯論」。

參院多數黨領袖麥康納。(圖/美聯社)

而這將讓共和黨不得不考慮使用「核選項」(nuclear option)，來推進高蘇奇進最高法院的議程，而核選項便是將「終結辯論」所需的超級多數60票降為過半數的簡單多數51票，這樣一來共和黨不受民主黨的制衡就可以成功推進提名，但因為大法官的任命案不適用於「核選項」，因此多數黨必須投票更改議事規則，將「核選項」適用於大法官任命案，才可以成功完成高蘇奇的任命表決。

川普年初提名高蘇奇時所開的記者會。(圖/美聯社)

「核選項」早在2013年時被當時的多數黨民主黨使用過，時任總統歐巴馬(Barack Obama)提名的聯邦法官任命案頻頻受阻，因此採用了「核選項」，除了大法官以外，所有聯邦法官任命案的表決，都由超級多數的60票改為過半數的簡單多數51票。然而採用「核選項」固然可以完成高蘇奇大法官的任命，但是議事規則的改變，將破壞參院透過兩黨協商的傳統議事規則，激化兩黨的對立，並且容易在日後成為少數黨時引火上身。

而默克利在川普都還沒選出提名人時，他就已經是第一個跳出來說要反對川普大法官提名人的議員。因為民主黨試圖不讓最高法院右傾，現有大法官是左、右派各佔4席，要是高蘇奇成功成為大法官就將打破現有的平衡，讓保守右派變成多數。

其實早在去年3月，為接替已故史卡利亞(Antonin Scalia)大法官留下的空缺，時任總統歐巴馬(Barack Obama)就提名左派法官賈蘭德（Merrick Garland）擔任大法官，但當時的參院多數黨、共和黨領袖麥康納拒絕舉行大法官的任命聽證會，因而導致大法官之位懸缺多時。

(中時電子報)