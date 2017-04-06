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小學生總量 廣州領先北京、上海

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廣州市統計局、國家統計局廣州調查隊公布《2016年廣州市國民經濟和社會發展統計公報》。對比北京、上海已經發布的統計公報，廣州在小學生總量和增量、汽車產量和增長率、保費收入增長率等指標中，均位列3座城市第一名。

《南方日報》6日報導，相關專家指出，廣州目前正深化供給側結構性改革，加快建設「三中心一體系」，上述指標在北上廣中領先，說明廣州在產業結構調整、提升城市吸引力方面，取得了明顯成就。

公報數據顯示，2016年，廣州、北京、上海小學生數量分別為96.85萬人、86.8萬人、78.97萬人。其中，廣州和北京分別比2015年增加3.06萬人、1.8萬人﹔而上海則比2015年減少0.9萬人。

(旺報)

關鍵字：小學生廣州北京上海
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