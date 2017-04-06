中國鋼企海外首發無評級公債

中新社報導，中國河鋼集團在境外成功發行了5億美元高等級無抵押無評級固息債券，這是中國鋼鐵企業在海外公募債券市場發行的首筆無評級公募債券，獲得海外投資者2.5倍超額認購。河鋼集團是由中國兩大鋼鐵集團：唐鋼集團、邯鋼集團聯合組建而成的特大型鋼鐵集團，總部在河北省省會石家莊。

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