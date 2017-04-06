重慶27項舉措助力自貿區 航空業可享優惠

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大陸媒體報導，重慶海關6日公布支持重慶自貿試驗區的27項舉措，包括航空器及零部件研發製造企業、單位享受的進口稅收優惠政策。重慶海關副關長李玉表示，27項舉措包括提升行政執法效能、創新保稅監管制度、支持新型業態發展、加強物流樞紐建設、深化行政體制改革等方面內容。

(工商)