曾被嘲笑是胖女孩、遭鎖櫃子，凱特溫絲蕾：「忽略批評並振作起來，堅持所愛，並相信自己值得。」鼓舞Z世代的青少年
上週，凱特溫絲蕾Kate Winslet在WE慈善活動上，對Z世代的年輕人發表了一場激勵人心的演說，鼓舞了在場超過兩萬名青少年，要他們相信自己的潛力，對抗霸凌，用自身過去的經歷分享，期許大家能戰勝自己的恐懼，並活在當下。
「我在學校時曾遭遇霸凌。」這位奧斯卡影后與觀眾分享過去的經驗，「他們嘲笑我是一個胖女孩、將我鎖在櫃子裡、說我不是Kate該有的長相……等等。」然而她並沒有將自己關起來，也沒有放棄夢想，並繼續說「我反擊，我忽略批評，我相信自己並振作起來，我堅持我所愛的，我相信自己值得，縱使這常常是最困難的一部分。」
回憶起出演賣座電影《鐵達尼號》女主角，凱特溫絲蕾Kate Winslet可能是那些同學眼中最不適合的女主角人選，然而她卻在這部電影中發光發熱，「你可以從任何地方來、你可以做任何事，只要相信它，戰勝你的恐懼，擁抱你的缺點，不為身為自己而感到愧歉，因為這就是我，真實的我，Kate。」
最後，凱特溫絲蕾Kate Winslet也對現今社群網路沉癮的現象提出控訴，「社群媒體搶劫了我們日常中的基本對話，我們沒辦法專心當一個真實世界的身分，我們被Instagram、Tweeter、Facebook填滿。」她更表示理解身為青少年的不容易，「社會改變得很快，我們的價值也改變得很快，當一個青少年並不容易，而且還因為網路霸凌等糟糕的東西變得更困難，但我們仍應該和身旁的人交談、分享當下，或是給予擁抱。」
※來源：VOGUE UK.,VOGUE TW.,IMDb,AP
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關鍵字：凱特溫絲蕾
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