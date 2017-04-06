海角有7億！下注六合彩保證發財 老翁信以為真

我要評比

香港六合彩有內線消息，可獲利7億元新台幣！竟有這種好空的代誌？年近七旬的張姓彩迷，財迷心竅，竟信以為真，一年內陸續投資255萬元，直到要不回投資金才恍然大悟，報警逮捕詐騙的黃姓男子。

66歲張男與67歲黃男都是六合彩迷，雙方認識多年。黃男一年前告知，有香港六合彩內線消息，可以賺到7億元彩金。張男信以為真，頻頻下大注，一年投入255萬元，但一直未獲得投注獎金。

張男突然覺醒，決定停止下注投資，4月3日，登門要求取消後續下注，並想領回先前的投資款項。

黃男表示無法立即退還，也無法允諾何時能返還款項，張男一氣之下向警方報案，控告詐欺。

高雄警方到場，瞭解案情後，告知是詐騙手法，如果真能夠輕易賺新台幣7億元，何需分人一杯羹。並當場將黃男帶返所依詐欺罪嫌偵辦。

(中時)