百萬助老宅修屋 興濱計畫復刻打狗老街道

高市都發局輔導哈瑪星老屋活化，迄今有8例成功個案，吸引青年進駐創業。（都發局提供）

自己的老屋，不必自己花錢修！高市都發局向文化部提出「再造歷史現場」構想，提報「興濱計畫」爭取經費，復刻百年前築港填地建造的首座現代化市街—哈瑪星及鹽埕區景觀風貌，每幢老屋最高補助100萬元，民眾無須自備款，即起至5月1日受理申請，盼掀起新一波老城復興浪潮。

都發局指出，現存哈瑪星與鹽埕地區老街屋，依稀可見從日治到二戰後揉合西洋、日本與台灣本土建築的獨特樣貌，如鼓山一路南段舊稱山下町大通，與五福四路口附近的連幢街屋，因位居昔時第一代高雄驛商業繁盛交通要津，有「高雄第一街」美譽，雖建築物存在卻已失其原味。

都發局長李怡德表示，這些老屋是見證高雄港市變遷的無價資產，有待更多人士投入復舊與維護。此次計畫以位居重要街角節點、整排連幢街屋、具年代與建築形式代表者為優先補助對象，提供建築外觀修復、結構補強及工程規畫設計等費用全額補助，每幢上限為100萬元，總經費4500萬元。

都發局9日上午10時在哈瑪星鐵道故事館舉辦「舊日星埕」歷史街屋修繕補助說明會，該計畫在3月初公告後有不少民眾詢問，甚至有屋主計畫整合鄰居以連幢街屋型態提出申請。民眾可於現場填表申請，現場並邀請高雄大學建築系教授陳啟仁分享實際從事老屋活化再生經驗，歡迎有興趣的民眾到場聆聽。

(中時)