在地茶香遇見港點 日月潭雲品推「粵點煲香宴」

雲品雲水坊推「粵點煲香宴」套餐，色香味俱全。(沈揮勝翻攝)

台灣民眾對港式美食相當肯定！日月潭雲品溫泉酒店「雲水坊」港點餐廳擁得天獨厚環境，以三面環湖景致，將潭區最美的湖光山色納進餐廳；主廚特別將日月潭在地的茶香與出色港點做了結合，提供旅客來到日月潭也能一嘗港式「飲茶」的美味。

「雲水坊」港點餐廳，自4月起推出「粵點煲香宴」套餐，每客980(另加一成服務費)，菜單設計上融入了埔里筊白筍、埔里可食用玫瑰、頭社碧玉筍等在地食材：「絕代雙寶」、「玫瑰香」、「箔金松露美人粿」「極品鮑魚燒賣」、「紹興滑雞煲仔飯」、「臘味排骨煲仔飯」，外加一道當日限定甜湯，4月加碼優惠給而前來嘗鮮饕客，只要點餐「粵點煲香宴」加購任一單點菜色，即享八折優惠。雲水坊訂位專線049-2856788。

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