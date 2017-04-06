東航台灣官網開辦網路預辦登機 輕鬆又省時

為了讓旅客們能妥善利用時間，並使得旅程更加省時及便利，東航為台灣地區旅客準備了網路預辦登機服務。如有托運行李之旅客，您可於航班起飛前24小時至90分鐘內，登入東航台灣官網預辦網上登機服務(http://goo.gl/FYAcva)，並於航班出發前60分鐘到達機場專屬櫃檯報到。

如無托運行李之旅客，您可直接攜帶列印下來之網上值機登機證，無須再至櫃檯報到，即可直接入關登機。自助網路預辦登機服務、輕鬆又省時、快速又便捷！

『網上預辦登機』只需四個步驟： ①輸入資料訊息；②選擇座位； ③列印登機證； ④專屬行李托運櫃檯服務。

東航預辦登機服務只適用於台灣桃園機場、松山機場始發的東航或上航承運航班（不包括加班機及共享航班，實際預辦登機服務航班請以東航台灣官網為準），以及無需特別協助的成人旅客使用。部分航線未開放預辦登機詳情請查詢東航台灣官網。

更多東航服務訊息請洽台灣官網或撥打台灣客服中心412-8118(手機+02)。

(工商)