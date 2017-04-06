愛在君鴻‧一塊周年慶 1元住宿券天天抽

高雄君鴻酒店推出「愛在君鴻‧一塊周年慶」住房專案。（業者提供）

一塊錢就可以入住五星級酒店！4/10(一)~4/23(日)高雄85大樓，君鴻國際酒店舉辦「愛在君鴻‧一塊周年慶」住房專案，週年慶活動期間釋出住宿好禮三重送活動，再搭配官網訂房另享高鐵加購優惠。短短兩周，好康快閃，歡迎全國民眾趕快來試手氣、把握周年慶住房優惠。

由於「君鴻」品牌「君」是「您」的意思，鴻是「HOME」的意思，意思為「Your Home」。故週年慶選定『2017 Love at Home~愛在君鴻』為主題，以愛為出發、公益為串連，除了4/12(三)18:30擴大舉辦慈善晚會為弱勢團體募款之外，周年同歡4/10(一)-4/23(日)活動期間入住旅客，只要3,900元起。

週年住宿好禮三重送：第一重優惠為訂房即送驚喜小禮，請把握前50名官網訂房再加碼升等海景房。第二重優惠則下重本，推出「一塊好眠」抽抽樂活動，每日送出10間一元住宿券或君鴻福袋(價值2,500元)，歡迎全國民眾來試手氣。第三重優惠則針對深度之旅的遊客推出指定房型續住第二晚5折優惠。

(中時)