男友強搶女友手機 法官判賠3萬

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新竹張姓男子與前女友鬧分手，前年8月開車載前女友外出談判，不料沒談妥反而爆發爭執，隨後爆發女友指控張強制罪及性侵疑雲，提告刑事並附帶民事30萬求償。

女子指控張將其手機放在駕駛座置物處，不讓她拿回，讓她心生畏懼。地院刑事庭法官依強制罪判張拘役30日，性侵部分不成立。民事庭審酌張男犯行，判賠3萬元。

(中時)