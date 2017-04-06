陸委會：美國一中政策 不會有意外

行政院陸委會今（6）日下午舉行例行記者會，會上副主委邱垂正針對稍晚即將舉行的「習川會」表示，根據近期美國白宮以及國務院官員的公開簡報說明，已經多次重申美國的一中政策，強調在這個議題上不會有任何的意外，或有任何議題的交易。

他指出，歡迎美方信守台灣關係法及六項保證的對台承諾，政府也會持續與美方保持密切聯繫，妥善因應處理可能的發展，以確保中華民國的國家利益及尊嚴不受影響。

邱垂正說，根據觀察，這次美中領導人的會晤，重點在雙方未來關係的開展，互動機制的建立、規範合作架構以及區域重要議題的處理上，雙方探討議題很多，陸委會將本於職責，密切關注相關情勢的發展。

(工商)