校車司機遭解聘 怒到校丟汽油彈洩憤

盧嫌朝學校內丟汽油彈。（廖素慧翻攝）

警方起獲盧嫌持有的西瓜刀。（廖素慧翻攝）

警方起獲盧嫌騎用的機車。（廖素慧翻攝）

離職司機丟汽油彈洩恨，被收押。盧姓男子不滿被解職，持西瓜刀到嘉義市某高中示威，又丟汽油彈到校內洩憤，警方逮捕盧嫌法辦。校方表示，盧男因涉及言詞性騷擾女學生，遭性評會停職調查，他隨即離職，又回頭要求補償，正在勞資協商中。

36歲盧嫌5日上午10時26分許，持西瓜刀到某高中門口揮舞、咆哮，隨後向校內丟汽油彈引爆，隨後騎機車揚長而去，學校撲滅火勢，後湖派出所趕到調查，下午循線在盧嫌家中逮捕盧嫌，並起獲西瓜刀及打火機。

警方調查，盧嫌曾擔任該校司機，因不當行為被校方解聘，心懷怨恨，到學校持刀、丟汽油彈警告示威，汽油彈是用玻璃瓶裝汽油的自製汽油彈。全案依公共危險罪及恐嚇罪將盧嫌移送嘉義地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

校長表示，盧男自去年12月19日到職，試用期間發生延遲發車、交通違規等情事，又遭女學生投訴有言語性騷擾，今年2月17日學校啟動性評會調查機制，當即對盧男停職調查，盧男當天同意自行離職，但後來不甘心，要求學校補償，3月中旬市府社會處召開雙方勞資協商未果。

(中時)