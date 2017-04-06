內埔農工9體育生 靠努力錄取國立大學
屏東內埔農工9名拳擊隊及舉重隊學生，今年錄取國立體育大學，得到消息後師長家長都非常高興。其中有學生家境不太好，靠著自身努力終於拚出成績，學生說，如果要靠學業進入國立大學並不容易，現在終於一圓大學夢，也能減輕家裡經濟負擔。
拳擊隊5人林李唯怡、林思婷、王家駿、黃善蔚、張易陽均錄取台灣體育運動大學技擊運動學系；舉重隊吳政庭、陳明臻錄取陸上競技系，唐志袁備取，但錄取機會極大，蘇天宗則錄取體育大學陸上競技系。
林思婷曾獲得總統盃及全中拳擊錦標賽冠軍，實力堅強。她的運動天賦極高，不但練過籃球和足球，還是雪橇好手，曾代表台灣出國比賽獲得銀牌。考試前1周，她到奧地利訓練雪橇時摔傷腦震盪，打沙袋都會痛，後來靠著意志力順利過關。
蘇天宗曾獲得亞洲青少年舉重錦標賽冠軍，從國一時開始訓練，實力極佳。他高一時在一次比賽中三舉都未成功，意志消沉自我放棄，所幸在教練鼓勵又恢復自信。他希望未來能繼續走體育的路，當教練傳承所學。
魯凱族的陳明臻家境並不好，之前曾想過畢業後要從軍改善家計，但仍抱著大學夢。知道錄取國立大學把好消息告訴爸媽，兩人都開心地大叫。拳擊教練傅志群和舉重教練林玥礽一路陪著學生成長，看到9人能更進一步都很欣慰。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。