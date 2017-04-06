內埔農工9體育生，靠努力錄取國立大學

內埔農工9名拳擊隊及舉重隊學生今年錄取國立體育大學，靠著自身努力一圓大學夢，也減輕家中負擔。（潘建志攝）

屏東內埔農工9名拳擊隊及舉重隊學生，今年錄取國立體育大學，得到消息後師長家長都非常高興。其中有學生家境不太好，靠著自身努力終於拚出成績，學生說，如果要靠學業進入國立大學並不容易，現在終於一圓大學夢，也能減輕家裡經濟負擔。

拳擊隊5人林李唯怡、林思婷、王家駿、黃善蔚、張易陽均錄取台灣體育運動大學技擊運動學系；舉重隊吳政庭、陳明臻錄取陸上競技系，唐志袁備取，但錄取機會極大，蘇天宗則錄取體育大學陸上競技系。

林思婷曾獲得總統盃及全中拳擊錦標賽冠軍，實力堅強。她的運動天賦極高，不但練過籃球和足球，還是雪橇好手，曾代表台灣出國比賽獲得銀牌。考試前1周，她到奧地利訓練雪橇時摔傷腦震盪，打沙袋都會痛，後來靠著意志力順利過關。

蘇天宗曾獲得亞洲青少年舉重錦標賽冠軍，從國一時開始訓練，實力極佳。他高一時在一次比賽中三舉都未成功，意志消沉自我放棄，所幸在教練鼓勵又恢復自信。他希望未來能繼續走體育的路，當教練傳承所學。

魯凱族的陳明臻家境並不好，之前曾想過畢業後要從軍改善家計，但仍抱著大學夢。知道錄取國立大學把好消息告訴爸媽，兩人都開心地大叫。拳擊教練傅志群和舉重教練林玥礽一路陪著學生成長，看到9人能更進一步都很欣慰。

(中時)