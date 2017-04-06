收銀機沒半毛錢 男辯稱沒偷到就不算

28歲林姓男子4月上午9時許，經過高雄巿中山一路飲料店，趁女店員到後台備料，進到櫃檯搜刮收銀機，但店家還沒營業，裡頭連一毛錢也沒有，正準備離開時，被另名店員發現，林男嚇得躲進附近民宅。

屋內60歲阿嬤聽到樓下聲響，從2樓下樓一看有陌生人躲在車子後面，嚇得奪門而出，警方獲報逮人，林男大言不慚「沒偷到就不算」，還被搜出吸食器，被新興警分局中山所依竊盜、毒品罪送辦。

(中時)